Depaoli positivo al Coronavirus: “Sto bene. Voi state a casa!”

View this post on Instagram

Ciao amici… Purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene! Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo la direttiva sanitarie, possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando. #diamouncalcioalcoronavirus👟🦠 RESTIAMO A CASA ! 💙🤍❤🖤🤍💙 #depaoli #sampdoria #iorestoacasa #forzasamp