Demiral, incubo Covid-19 finito: torna a disposizione della Juventus

Merih Demiral, difensore della Juventus, è risultato negativo al Covid-19. A comunicarlo la stessa società bianconera, con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Il tutto, a un giorno dal recupero della sfida contro il Napoli.

GUARITO – Termina l’incubo Covid-19 per il difensore della Juventus Merih Demiral, risultato positivo la scorsa settimana (vedi articolo). Secondo quanto comunicato oggi ufficialmente dalla società, il difensore turco sarebbe risultato negativo al tampone odierno: “Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.