De Luca: “Napoli? Ok Regione per riprendere il...

De Luca: “Napoli? Ok Regione per riprendere il 4. Valutazione Governo”

Condividi questo articolo

Arrivano novità sulla ripresa degli allenamenti del Napoli. A dare un parere positivo alla ripartenza degli azzurri è il Presidente della Regione Campiania Vincenzo De Luca con una nota sul suo account Facebook

RIPRESA – Queste le parole di Vincenzo De Luca sul Napoli: «Come comunicato nell’ultima ordinanza, si è svolto questa mattina l’incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania. Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purchè vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì».