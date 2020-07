D’Aversa: “Il positivo al Covid-19 Ã¨ asintomatico. Seguiremo protocollo”

D’Aversa: “Il positivo al Covid-19 è asintomatico. Seguiremo protocollo”

Condividi questo articolo

Roberto D’Aversa, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Parma-Bologna, ha parlato del tesserato del club emiliano risultato positivo al Covid-19 (Qui i dettagli). La squadra emiliana, adesso, seguirà il protocollo.

PROTOCOLLO – Queste le parole di Roberto D’Aversa: «E’ saltato fuori un caso di positività però per fortuna asintomatico. La cosa importante è che stia bene e soprattutto adesso seguiremo il protocollo che consiste nell’effettuare dei tamponi e rimanere in ritiro. In seguito vedremo».