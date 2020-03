Dalbert: “Coronavirus cosa seria, brasiliani state in casa! In Italia…”

Condividi questo articolo

Con un videomessaggio, divulgato dal portale brasiliano globoesporte.com, l’esterno Dalbert della Fiorentina – arrivato dall’Inter in estate – ha voluto cercare di avvisare i suoi connazionali del pericolo Coronavirus.

SITUAZIONE GRAVE – Con un videomessaggio, Dalbert Henrique ha voluto avvisare tutti i brasiliani della grave situazione in Italia a causa del Coronavirus. Una situazione che potrebbe presto scatenarsi anche in Brasile: «Questo messaggio è per allertare tutti i brasiliani, dovete essere consapevoli del pericolo che stanno correndo, so che molti non stanno ancora prendendo in considerazione i rischi derivati dalla diffusione del Coronavirus. Qui in Italia la situazione è molto difficile, siamo confinati in casa con il divieto di uscire e lasciare la propria città per tornare nel Paese d’origine. Si è fermato anche il campionato. Voglio che lo sappiate perché l’Italia ha impiegato molto per prendere le misure necessarie. Parliamo di un Paese ben organizzato dal punto di vista sanitario, ma non riesce a gestire così tanti pazienti. Stanno morendo molte persone, le famiglie non li possono seppellire e stanno cremando i corpi. Ecco il mio appello quindi a tutti i brasiliani: non uscite se non necessario ed evitate ogni contatto. Non è facile, ma va fatto perché il sistema sanitario brasiliano non è buono, per questo c’è il rischio che un eventuale contagio possa essere devastante per il nostro popolo».