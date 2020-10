Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: ennesimo caso dalle nazionali

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo Roma-Juventus

Anche Cristiano Ronaldo ha il Coronavirus. L’attaccante della Juventus è risultato positivo a un controllo fatto con il Portogallo: si tratta dell’ennesimo caso in questa sosta per le nazionali, mai come stavolta dannosa e nociva per tutti.

IL COMUNICATO – “Cristiano Ronaldo è stato dispensato dalla nazionale del Portogallo dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore non giocherà contro la Svezia.

Il nazionale portoghese sta bene, è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare.

A seguito di questo caso positivo i restanti giocatori hanno realizzato dei nuovi test questa mattina, tutti sono risultati negativi. Per questo motivo saranno a disposizione di Fernando Santos per l’allenamento di oggi pomeriggio, nella Cidade do Futebol.

La partita Portogallo-Svezia, della UEFA Nations League, resta in programma per domani alle 20.45 (ora italiana, ndr) all’Estadio José Alvalade di Lisbona”.

Fonte: FPF