Crisi Coronavirus, il calcio fa le sue richieste al Governo – SM

Crisi Coronavirus, il calcio fa le sue richieste al Governo

Il Coronavirus ha costretto il calcio e tutto lo sport a fermarsi. Le perdite economiche sono e saranno ingenti, il mondo del calcio chiede l’intervento del Governo

Secondo “Sport Mediaset” sono pronte le richieste che il calcio italiano intende fare al Governo per limitare i danni economici provocati dallo stop imposto dalla pandemia in atto. Non si richiedono soldi, ma interventi legislativi che aiutino il sistema a reggere come il riconoscimento dello stato di crisi, la proroga della concessione degli impianti sportivi e la sospensione dei relativi canoni d’affitto, il differimento delle scadenze fiscali e la concessione della cassa integrazione per i lavoratori non sportivi e anche per quelli sportivi di Serie C e D.