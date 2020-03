Coronavirus, Zhang Jindong spedirà un milione di mascherine – GdS

Il fondatore di Suning, in contatto costante col figlio Steven Zhang, studio l’arrivo di un milione di mascherine dalla Cina. L’obiettivo è far fronte comune contro il coronavirus. Un primo carico di materiale sanitario è già stato ricevuto dagli ospedali di Bergamo e Lodi. Ma la facoltosa famiglia, a capo dell’Inter, non intende fermarsi qui

UNITI SI VINCE – Zhang Jindong e suo figlio Steven hanno preso a cuore il dramma coronavirus, Forse più di chiunque altro, e non solo perché l’emergenza sanitaria ha costretto alla chiusura numerosi punti vendita di Suning in Oriente. In questi giorni di grande difficoltà per l’Italia, il presidente dell’Inter e suo padre sono impegnati in conference call infinite. Proprio Zhang Jindong, tramite il gruppo Suning, ha fatto recapitare all’ospedale di Bergamo e a quello di Lodi, rispettivamente, 65 mila mascherina e 21.600. L’obiettivo è prendere di petto l’emergenza tramite una spedizione massiccia di materiale medico: si ipotizza che Jindong voglia favorire l’ingresso in Italia di circa un milione di mascherine, da destinare alla Protezione Civile. Il legame tra i due paesi, dilaniati dalla pandemia, finisce per diventare più forte, come sottolineato dal giovane Steven Zhang nel suo post su Instagram di ieri (vedi articolo).

