Coronavirus, Viminale: “Controlli Polizia, oltre ottomila denunciati”. I dati

Il Viminale, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, rende noti gli ultimi numeri sui controlli e le denunce da parte delle Forze di Polizia in applicazione delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Di seguito tutti i dettagli

CONTROLLI – “Nella giornata di ieri le Forze di Polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228.057 persone di cui 8.310 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 89.845, denunciati 126 esercenti e sospesa l’attività di 13 esercizi commerciali. Salgono così a 2.472.925 le persone controllate dall’11 al 24 marzo 2020. 110.626 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 2.541 le denunce ex articolo 495 C. P., 1.151.202 gli esercizi commerciali controllati e 2.506 i titolari denunciati”.

Fonte: interno.gov.it