Coronavirus: Venezia, trovato un positivo. Isolamento a 5 giorni da ripresa

Condividi questo articolo

Il 20 giugno ritornerà la Serie B, ma un club si trova già in difficoltà. Come si apprende dal sito ufficiale del Venezia, un calciatore è positivo al Coronavirus durante l’ultimo ciclo di tamponi. Un evento che rischia di compromettere il ritorno in campo del club lagunare. Ecco la notizia ufficiale.

POSITIVO – Il Venezia vede complicarsi il ritorno in campo, dopo tre mesi di lockdown dell’intero calcio italiano. Il club lagunare sta seguendo alla perfezione il protocollo del Comitato Tecnico Scientifico. Per questa ragione, i calciatori e l’intero staff tecnico si sottopongono con regolarità ai tamponi per rilevare il Coronavirus. Ed è proprio nel corso di un ciclo di questi test che è stata rilevata la positività di un calciatore. Un evento che obbliga l’intero club all’isolamento, a soli cinque giorni dalla ripresa del campionato. Attualmente il Venezia occupa la sedicesima posizione in Serie B, in piena zona playout assieme alla Cremonese. I giocatori e il tecnico Alessio Dionisi non vedo l’ora di tornare in campo, così da scongiurare il rischio retrocessione per la seconda stagione consecutiva. Ecco il contenuto del comunicato del club: “Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore positività al Covid 19. L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma. A partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”.

Fonte: veneziafc.it