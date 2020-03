Coronavirus, UEFA annulla Euro 2020? Indizio da Copenaghen – L’Equipe

Condividi questo articolo

Stando a quanto riporta L’Equipe, arriva un indizio sul possibile annullamento di Euro 2020 a causa del Coronavirus. La stessa UEFA, infatti, avrebbe annullato le prenotazioni degli hotel di Copenaghen, una delle 12 città che dovrebbero ospitare la manifestazione

L’INDIZIO – In queste ore si sta discutendo sulla possibilità di annullare Euro 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. L’idea è chiara: qualora si riuscisse a tornare in campo entro inizio maggio, i campionati nazionali e le competizioni europee per club andrebbero avanti in estate. Ecco perché la manifestazione è fortemente a rischio. Secondo L’Equipe, da Copenaghen arriva un forte segnale che porta in questa direzione: la UEFA, infatti, avrebbe annullato le prenotazioni degli hotel della capitale danese, una delle 12 città ospitanti per Euro 2020, per questa estate. Nel periodo, appunto, in cui si dovrebbe (o sarebbe dovuto) giocare.

Fonte: L’Equipe.