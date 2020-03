Coronavirus tra informazione e fake news: il messaggio di Inter-News.it

L’emergenza Coronavirus, ormai divenuta una pandemia, purtroppo continua a essere argomento quotidiano a livello non più solo nazionale. Gli aggiornamenti arrivano ora dopo ora, ma nell’epoca delle fake news è giusto saper scegliere cosa pubblicare per informare i propri lettori. Nasce così l’idea di Inter-News.it su una sezione specifica

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS – Cari lettori,

come avrete notato, negli ultimi giorni – per forza di cose – le notizie calcistiche sono ridotte ai minimi termini. E quelle relative alla nostra Inter sono anche meno. In questo periodo storico difficile e surreale per tutti, in cui anche il mondo del calcio si è fermato (con ingiustificato ritardo…), l’attenzione di tutti è rivolta su un argomento più delicato e importante. La salute pubblica. Proprio per questo motivo, per offrirvi un servizio all’altezza, abbiamo deciso di aprire la categoria/sezione temporanea “Coronavirus” per canalizzare e pubblicare al suo interno le notizie più importanti della giornata sull’evoluzione del COVID-19 in Italia e nel mondo. Notizie da tutto il mondo e da tutti i settori, non solo quello calcistico. Solo notizie confermate da fonti certificate, senza fare disinformazione e speculazione di nessun genere, come troppo spesso vediamo fare oggigiorno. Ovviamente gli aggiornamenti sul mondo nerazzurro non mancheranno, ma permetteteci di considerare più urgente questo tema. Sperando di apprendere e darvi presto notizie positive sul numero di contagi, decessi e guarigioni, vi ricordiamo l’importanza di stare in casa e mantenere un livello alto di igiene. Leggeteci da lì, tramite sito web e/o app, e magari richiedeteci pure dei temi nerazzurri alternativi da trattare in attesa di rivedere in campo la nostra Inter. Ma fatelo restando comodi sul letto o divano di casa, a tavola o sul balcone. Tutti uniti per lo stesso obiettivo.

– La Redazione di Inter-News.it –