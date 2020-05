Coronavirus, sollievo Fiorentina: non ci sono più positivi – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea il risultato dell’ultimo giro di tamponi in casa Fiorentina, una delle società maggiormente colpite dal coronavirus

FINE DELL’INCUBO – Tutti negativi, il che è positivo. Nell’ennesimo giro di tamponi svolto domenica, finalmente arrivano buone notizie in casa Fiorentina, considerando che non ci sono nuovi casi relativi ad infezione da coronavirus. La Fiorentina, società in generale duramente colpita dal virus, guarda con ottimismo al futuro e ieri nell’allenamento pomeridiano il gruppo era sostanzialmente compatto. Mancava il solo Martin Caceres che continua a lavorare a casa individualmente, in attesa di iniziare a farlo al centro sportivo. «Ho avuto il coronavirus per 60 giorni nel mio corpo, evidentemente si era innamorato di me», scherzò qualche giorno fa l’uruguaiano in una diretta Instagram. A dimostrazione che il morale è alto e quella con il coronavirus sarà soltanto un’altra battaglia da ricordare. Caceres sta proseguendo l’iter delle visite per l’idoneità ed è quindi solo una questione di tempo prima di vederlo in campo.

