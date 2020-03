Coronavirus, Saraniti del Vicenza (Serie C) risulta positivo

Saraniti, attaccante del Vicenza (capolista del Girone B di Serie C) in prestito dal Lecce, è positivo al Coronavirus. Il giocatore comunque ha già effettuato il periodo di quarantena dal 9 marzo, quindi non dovrebbe esserci il pericolo di ulteriori contagi.

NUOVO CASO DI CORONAVIRUS IN SERIE C – “La Società L.R. Vicenza Virtus comunica che il giocatore della prima squadra Andrea Saraniti, a seguito di alcuni sintomi, è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al COVID-19.

Il calciatore è in buone condizioni di salute, non lamenta più sintomi e resterà in isolamento volontario presso il proprio domicilio, nel quale si trova dal 9 marzo assieme alla famiglia, come da procedura sanitaria.

Tutti gli altri atleti e membri dello staff tecnico che dalla stessa data, in virtù della sospensione dell’attività agonistica, si trovano presso il proprio domicilio di lavoro, stanno bene e non denotano sintomi. Continuano ad attenersi ai protocolli e a seguire i programmi personalizzati di allenamento”.

Fonte: LRVicenza.net