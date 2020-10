Coronavirus, Roma in isolamento dopo la positività di Calafiori

Condividi questo articolo

Lo conferma “Sky Sport”: la Roma, come da protocollo, dopo le positività al coronavirus di Riccardo Calafiori e Amadou Diawara, ha posto il resto dei tesserati in una bolla preventiva di isolamento

PRECAUZIONE – Dopo l’esito positivo del tampone di Riccardo Calafiori, che si è aggiunto ad Amadou Diawara, la Roma si è posta in isolamento nel proprio centro sportivo a scopo precauzionale. Come sottolinea “Sky Sport”, infatti, il resto dei tamponi ha dato esito negativo. Ma i calciatori, in questo modo, non avranno contatti con il mondo esterno e potranno regolarmente scendere in campo stasera contro il Benevento. Nel frattempo, prosegue l’iter di convalescenza per i due calciatori giallorossi risultati positivi al coronavirus e ovviamente esclusi dal match di questa sera.

Fonte: Sport.sky.it