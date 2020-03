Coronavirus, principe Carlo positivo al test: in isolamento con Camilla

Il principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus: una notizia che è stata confermata dalla residenza di Clarence House

PRINCIPE CARLO POSITIVO – Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. Il 71enne, principe del Galles, avrebbe “sintomi lievi” e sarebbe in auto isolamento con sua moglie Camilla, invece risultata negativa al test. I due si troverebbero nella loro tenuta in Scozia. La positività del principe è stata riscontrata in un ospedale pubblico nell’Aberdeenshire. Non è tuttavia noto dove Carlo possa aver contratto la malattia.