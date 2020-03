Coronavirus: Premier League sospesa, ma stagione confermata

L’emergenza Coronavirus ha fermato anche il calcio in Inghilterra. Le competizioni sono sospese fino al 30 aprile, ma è confermato che la stagione sarà conclusa

Il Coronavirus ha fermato tutto il calcio europeo e l’Inghilterra non fa eccezione. Secondo Sky Sports la Premier League, la League Cup e la FA Cup sono state sospese almeno fino al 30 aprile ma allo stesso tempo sarà garantita la conclusione delle competizioni. La stagione è stata dichiarata da chiudersi “a tempo indeterminato” invece che alla chiusura prevista originariamente per il 1 giugno. Club e dirigenti della Premier League si incontreranno giovedì per discutere i piani su come affrontare l’emergenza.

