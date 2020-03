Coronavirus, positivo agente della scorta di Conte. Premier negativo

Coronavirus sempre più devastante in Italia (qui la nostra rubrica). Negli ultimi minuti, sta circolando la notizia della positività del Covid-19 di un agente della scorta di Giuseppe Conte (qui il bollettino di oggi). Il Presidente del Consiglio, però, ha già effettuato un tampone negli scorsi giorni, risultando negativo al Coronavirus. Di seguito quanto emerge da Palazzo Chigi, riportate da “Ansa.it”

LA RICOSTRUZIONE – “Sulla notizia della positività al Covid-19 di un uomo della scorta del Presidente del Consiglio, si precisa che nelle ultime settimane non c’è stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente. Non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni. Il Presidente Conte nei giorni scorsi ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo”.

Fonte: Ansa.it