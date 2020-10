Coronavirus, Parma: un positivo a poche ore dal match di Coppa Italia

Fabio Liverani Parma

L’ha comunicato il club ducale sul proprio sito: l’ultimo giro di tamponi ha fatto registrare un caso di positività al coronavirus. La gara di Coppa Italia contro il Pescara, in programma tra un’ora, non è a rischio

ANSIA – C’è un nuovo caso di coronavirus nelle file del Parma. Lo comunica il club ducale sul proprio sito: “Il Parma Calcio 1913 annuncia che il giro di test svolto 24 ore prima della sfida odierna di Coppa Italia con il Pescara ha restituito risultati negativi per ogni membro del gruppo-squadra. L’unica eccezione è stata un giocatore, risultato positivo e quindi non disponibile per la gara di oggi. Si tratta di una ripositivizzazione per un giocatore totalmente asintomatico; rimarrà in autoisolamento e sarà sottoposto a ulteriori test nelle prossime 48 ore“.

