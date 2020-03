Coronavirus, Oddo sbotta: “La gente muore. Non rompete i cog…”

Condividi questo articolo

Oddo ha parlato dell’emergenza Coronavirus (qui la nostra rubrica del 14 marzo) e in particolare della richiesta di molti sulla possibilità di correre all’aperto. Netta e perentoria la risposta dell’ex terzino su Twitter. Chiaro l’allenatore che evidentemente sta aderendo all’“Io resto a casa!“



SFOGO: RESTATE A CASA! – Massimo Oddo stoppa i dubbi sull’emergenza Coronavirus in merito a qualsiasi richiesta. Poco da aggiungere alla parole dell’allenatore in un momento molto delicato: “Ma io dico: gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso. Molti obbligati a lavorare e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompete i cog****i e state a casa! Solo questo ci chiedono”.