Coronavirus, nuovo modello di autocertificazione: ecco come scaricarlo

Il nuovo modello di autocertificazione è in vigore da pochi minuti. L’aggiornamento del decreto sul Coronavirus ha portato questa ulteriore novità per i cittadini che necessitano di effettuare spostamenti

NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE – Come annunciato dal Ministero dell’Interno, è​ disponibile online il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Clicca qui per scaricare il nuovo modello di autocertificazione compilabile.

Fonte: Ministero dell’Interno [www.interno.gov.it]