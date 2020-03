Coronavirus, nuova ordinanza: sport all’aperto solo vicino casa. Tre novità

Condividi questo articolo

Coronavirus, in Italia la situazione è sempre più drammatica. Il governo ha firmato una nuova ordinanza per implementare le precedenti misure con un’ulteriore stretta: restrizioni per lo sport all’aperto. Di seguito i dettagli, pubblicati in serata dall’ANSA

NUOVE MISURE – Sono arrivate nuove misure più stringenti per cercare di contenere il Coronavirus (qui la nostra rubrica). I provvedimenti della nuova ordinanza si sommano a quelli esistenti. Saranno validi dal 21 marzo al 25 marzo, data in cui scadrà il precedente DPCM, che andrà comunque aggiornato. E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Si potrà svolgere sport all’aperto individuale solo nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Non è consentito, invece, svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Saranno chiusi gli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie. Non saranno permessi gli spostamenti verso le seconde case nei giorni festivi.