Coronavirus: non solo Garay, il Valencia comunica cinque positivi

Non si ferma a Garay l’epidemia di Coronavirus nel Valencia. Il club spagnolo ha comunicato tramite il suo sito ufficiale di avere cinque casi di positività al Covid-19

Qualche ora dopo l’annuncio della positività di Garay al Coronavirus, primo calciatore di Liga colpito dall’epidemia che sta mettendo in crisi l’intera Europa, arriva dal Valencia la comunicazione che sono in realtà cinque i membri della società colpiti dal virus. Nel comunicato non vengono fatti i nomi e non viene specificato se si tratti di giocatori o membri dello staff tecnico e si comunicano tutte le misure prese dalla società per il contenimento.

IL COMUNICATO

Il Valencia C.F. comunica che sono stati trovati cinque casi positivi di coronavirus COVID-19 in membri dello staff tecnico e giocatori della prima squadra. Tutti si trovano nelle loro abitazioni in buono stato di salute e in misura di isolamento. Il club ribadisce il suo appoggio alle autorità sanitarie nella campagna di contenimento ivolta a tutta la popolazione perché rimanga nelle proprie case e che si continui con tutte le misure di igiene e prevenzione già comunicate.

Il Valencia C.F. ribadisce la fiducia nel nostro servizio sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per i cari lievi di infezione che si trovano in isolamento domiciliario. Ricordiamo che il numero di telefono predisposto dalla Comunità Valenciana è il 900300555. Siamo fiduciosi che, con solidarietà, responsabilità e molto coraggio riusciremo a sconfiggere questa pandemia. Forza Valencia.

Fonte: valenciacf.com