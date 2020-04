Coronavirus, migliora Boris Johnson: fuori dalla terapia intensiva

Secondo quanto riportato da “Sky TG 24”, è di pochi minuti fa la notizia che il Premier britannico Boris Johnson ha lasciato la terapia intensiva, in seguito al miglioramento delle sue condizioni, dopo aver contratto il Coronavirus.

IN MIGLIORAMENTO – Buone notizie dall’Inghilterra: il Premier britannico Boris Johnson, infatti, colpito giorni fa dal Coronavirus, è in miglioramento. Da domenica il Primo Ministro era ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Londra, ma, secondo un comunicato ufficiale di pochi minuti fa, è stato spostato questa sera in una stanza di degenza dove proseguirà la sua convalescenza.