Coronavirus, l’OMS: “Indossare mascherine diventerÃ  la norma”

Coronavirus, l’OMS: “Indossare mascherine diventerà la norma”

Condividi questo articolo

David Nabarro, portavoce dell’OMS, intervenuto sulle frequenze di BBC Radio, ha parlato dell’emergenza coronavirus. Secondo il medico, l’indossare mascherine nella vita quotidiana diventerà una norma, fino all’arrivo del vaccino

MASCHERINA – David Nabarro, protavoce dell‘OMS, ha parlato del coronavirus e dell’utilizzo delle mascherine: «Questo virus non andrà via. Non sappiamo se le persone che hanno avuto il virus rimarranno immuni e non possano riprendarlo. Non sappiamo quando avremo un vaccino. Dovremo indossare le mascherine. Dovremo convivere ad una nuova realtà con il coronavirus. Qualche forma di protezione al viso diventerà la norma. Almeno per rassicurare le persone. Ma non pensiate che indossare una maschera vi dia la scusa per fare quello che vogliate».