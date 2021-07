Coronavirus, lo Spezia comunica altri due positivi: gruppo in isolamento

Lo Spezia può essere ormai considerato un vero e proprio focolaio di Coronavirus Covid-19. La società ligure ha appena comunicato la notizia di altri due giocatori positivi che si uniscono agli 8 dei giorni scorsi. Tutto il gruppo è già in isolamento.

Non si ferma il focolaio di Covid-19 nello Spezia. Nei giorni scorsi erano state riscontrate le positività di 7 giocatori del club ligure e un membro dello staff che avevano portato all’isolamento di tutto il gruppo squadra. Pochi minuti fa lo Spezia ha emesso un comunicato ufficiale in cui si conferma la notizia di altri due giocatori risultati positivi. Tutto il gruppo resta in isolamento.

IL COMUNICATO

Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di due calciatori.

Il Club, dopo aver sospeso l’attività nel pomeriggio di ieri e questa mattina, ha ottenuto dall’ASL di Bolzano l’autorizzazione a svolgere sedute di allenamento individuale già da questo pomeriggio. Il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario.

fonte: acspezia.com