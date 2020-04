Coronavirus, l’Eredivisie si ferma fino a settembre: stagione terminata?

Secondo il portale dedicato al calcio olandese football-oranje.com, l’Eredivisie è ufficialmente sospesa fino a settembre a causa dell’emergenza Coronavirus, dichiarando di fatto chiusa l’attuale stagione.

TUTTO FERMO – Mentre in Italia si continua a discutere se e quando riprendere l’attuale stagione di Serie A, in Olanda sembra che la decisione sia già stata presa. Secondo le ultime notizie, infatti, sarebbe ufficiale il fatto che fino a settembre non si giocherà l’Eredivisie, sia con che senza pubblico. Una notizia che conferma di rimando quasi sicuramente lo stop all’attuale stagione. Resta da capire se il titolo verrà assegnato (al momento dello stop per l’emergenza Coronavirus l’Ajax era al comando della classifica), oppure saranno comunicati soltanto i piazzamenti per le Coppe Europee.

Confirmed: No football in the Netherlands until September with or without an audience.

Meaning it is now almost certain that the Eredivisie season cannot be finished .

— Dutch Football (@FootballOranje_) April 21, 2020