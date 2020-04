Coronavirus, Italia e quarantena: trend positivo. Conte, nessuna apertura

Coronavirus, Italia e quarantena – 1 aprile: all’ora di Cena Giuseppe Conte parla agli italiani per presentare il nuovo DPCM. Confermate le misure restrittive delle ultime settimane, nessuna sorpresa. I numeri (qui il bollettino di oggi), dicono gli esperti, migliorano, ma è presto per sorridere

Coronavirus, Italia e quarantena: numeri da contestualizzare, si rallenta

L’intero Paese si è fermato, ma anche la corsa del Covid-19 ora sta rallentando. Secondo quanto affermano a gran voce gli esperti, i numeri, nonostante la gran mole di nuovi contagi, migliorano. Primi spiragli di ripresa e una nuova lieve diminuzione di decessi: oggi 727. Troppo presto per cantare vittoria e soprattutto per allentare le misure restrittive. L’ha detto in maniera chiara anche Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Coronavirus, parla Conte: fase 1 su 3, non è tempo di sbilanciarsi. Pasqua a casa

L’Italia, tranne eccezioni sottolineate dal Presidente del Consiglio, resta a casa. Non è ancora il momento di pensare o programmare un allentamento delle misure restrittive. Giuseppe Conte è chiaro: l’attenzione resta alta almeno fino al 13 aprile e tutte le decisioni saranno prese in concerto con il comitato tecnico-scientifico. Apertura solo quando ci saranno le condizioni e in tre fasi. Dopo la fase 1 (di chiusura totale), seguirà quella di convivenza col virus, prima di una concreta riapertura. Ancora presto per previsioni reali: restiamo a casa per umanità e responsabilità.