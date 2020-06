Coronavirus, Italia e quarantena: sotto i 200. Spadafora e le sue battaglie

Coronavirus, Italia e quarantena – 7 giugno: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano numeri al minimo dall’inizio dell’emergenza. La Lombardia resta la regione più colpita e l’ultima a emergere dal tunnel. Vincenzo Spadafora e le sue battaglie: dalla ripresa della Serie A all’avversione alla violenza

Coronavirus, Italia e quarantena: contagi al minimo, meno decessi

Sono 197 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore, confermando la netta inversione della curva del Covid-19 in Italia. Il dato sembra decisamente rassicurante rispetto alla metà della scorsa settimana, quando, soprattutto in Lombardia, i casi erano aumentati. In 11 regioni non si registrano nuove vittime; i nuovi decessi sono, invece, 53, il numero più basso negli ultimi giorni.

Coronavirus: Spadafora contro qualsiasi forma di violenza

Lo stop e la ripresa della Serie A sono stati argomenti molto difficili da gestire per Vincenzo Spadafora e per il Governo. Il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport è stato spesso accusato di avversione contro il calcio, ma la realtà condizionata dal virus era semplicemente ingestibile. Oggi Spadafora ha toccato un altro tema estremamente sensibile in Italia: la violenza negli stadi e nel tifo (qui le sue parole). Una piaga ricorrenti da troppi decenni: riuscirà il Ministro a gestire al meglio anche questo capitolo?