Coronavirus, Italia e quarantena: Serie A, ecco il piano B. Non solo playoff

Coronavirus, Italia e quarantena – 8 giugno: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano numeri in aumento della pandemia da Covid-19. Oggi si è svolto l’importante Consiglio Federale: importanti le decisioni prese dalla FIGC per la Serie A. Dai playoff all’algoritmo

Coronavirus, Italia e quarantena: rapporto in aumento

Lieve aumento rispetto a ieri, ma i dati di oggi non evidenziano rialzi estremamente preoccupanti a tre settimane dalle ampie riaperture del 18 maggio. In particolare, ad aumentare è il rapporto tra nuovi positivi e persone sottoposte a test: 1 ogni 58 persone testate. I nuovi positivi sono 280, di cui ben il 70% in Lombardia. I decessi sono, invece, 65 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: Serie A, le decisioni in caso di nuovo stop

Il Consiglio Federale di oggi era molto atteso per stabilire le modalità per terminare la stagione in caso di nuovo stop. Alla fine, ha prevalso la linea della FIGC: se a causa del Coronavirus si dovesse nuovamente bloccare la Serie A, verranno adottati playoff e playout brevi. Occhio anche all’algoritmo, che resta l’alternativa: si potrà usare per cristallizzare la classifica, ma non per lo Scudetto (qui tutti i dettagli).