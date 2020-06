Coronavirus, Italia e quarantena: fase stazionaria. Napoli-Inter, che attesa!

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano una fase ormai abbastanza stazionaria della pandemia da Covid-19. Il calcio si prepara a ripartire e dai messaggi dei calciatori si evidenzia l’attesa per Napoli-Inter

Coronavirus, Italia e quarantena: pandemia in fase stazionaria

Il Covid-19 ha colpito in maniera importante il Nord e in generale tutto il popolo italiano, ma ora l’epidemia sembra entrata in una fase piuttosto stazionaria. Sono 283 i nuovi positivi rilevati quest’oggi, di cui circa il 68% in Lombardia, che resta l’epicentro del virus nel nostro Paese. Tornano a crescere i decessi, oggi 79, ma l’Abruzzo ha comunicato 32 morti riferiti ai giorni passati.

Coronavirus: l’Inter si avvicina alla ripresa

Dai bollettini, virologi e tuttologi al calcio giocato. Per mesi gli italiani hanno atteso di rivedere le gesta dei loro idoli in campo e nei prossimi giorni saranno accontentati. In casa Inter cresce l’attesa: da ormai alcune settimane gli uomini di Conte stanno spingendo al massimo per prepararsi alla semifinale di Coppa Italia. Dalle parole dei calciatori (qui Ranocchia) si evince come Napoli-Inter sia molto sentita: tutto pronto per ripartire al meglio?