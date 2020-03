Coronavirus, Italia e quarantena: Euro 2021. Folla Milano, Bergamo trema

View this post on Instagram

Milano 17 marzo 2020 – ore 6.15 am. La metro rossa a Piazzale Loreto si presentava così. Ho dovuto aspettare 10 minuti insieme a molte persone, per salire sul treno. Questi passeggeri sono i lavoratori “dimenticati” che ogni mattina alle 6/6.30 affollano la metro per andare a lavorare. Possiamo discutere del motivo per cui si siedono tutti attaccati, e perché molti non hanno i guanti e alcuni nemmeno la mascherina. Possiamo incazzarci perché invece delle scale, prendono le scale mobili non tenendo la distanza di sicurezza, nonostante gli appelli continui che si sentono dai megafoni nelle fermate. Però sicuramente il fatto che in questa unica ora di punta, ci siano solo 2 treni, è uno dei motivi per cui questi viaggiatori si ritrovano ad essere tutti appiccicati. Forse ci vorrebbero dei controlli ai tornelli, da parte della polizia ed esercito, come alle stazioni dei treni, per evitare che si crei la calca. Di stazioni ferroviarie a Milano ce ne sono tre, ed invece di fermate metro ce ne sono a centinaia e questo sicuramente non aiuta nel controllo del territorio. Queste foto le ha pubblicate il corriere. Spero che questo mio sacrificio di svegliarmi presto e infilarmi in mezzo alla folla possa servire a qualcosa. #italia #italy #milano#covid19 #coronavirus #psychosis #redzone #quarantine #castiglionedadda #lombardia #emergency #reportage #meeting #border #checkpoint #military #exchange #inside #photojournalism #italycovid19 #portrait #photography #fear documentaryphotography#contemporaryphotography #photoart #magnumphotos