Coronavirus, Italia e quarantena: contagi al minimo. Serie A avanti?

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 9 maggio: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano un trend sempre più in calo. Il numero di guariti totali supera i 100 mila, mentre oggi è stato registrato il numero più basso di positivi dal 10 marzo. I club di Serie A tentano di ripartire

Coronavirus, Italia e quarantena: si abbassa ancora la curva

Mentre la fase 2 prosegue in Italia con abbastanza ordine, si abbassa ulteriormente la curva dei contagi. Sono 1089 i nuovi positivi: non erano così pochi dal 10 marzo. Allo stesso tempo, aumentano in maniera molto significativa i guariti: oltre tremila e superano i 100 mila totali. Purtroppo si registrano 194 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, comunque sotto la soglia dei 200.

Coronavirus: tentativi di Serie A, ma servono nuovi incontri

L’Inter ha lavorato individualmente anche oggi, in attesa di nuove prospettive sul termine della Serie A. Dopo l’incontro tra FIGC e Comitato tecnico scientifico del Governo, è atteso quello con il Premier Conte. Potrebbe essere una tappa decisiva per la ripartenza. Intanto le voci di Fontana e Spadafora fanno riemergere una sorta di pessimismo: bisognerà attendere e verificare i dati settimana per settimana. Troppo presto per azzardare previsioni decisive.