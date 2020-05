Coronavirus, Italia e quarantena: brusco calo. Inter, 1 day before: 5 maggio

Coronavirus, Italia e quarantena – 5 maggio: i dati di oggi risultano particolarmente positivi dal punto di vista dei contagi e dei guariti (qui il bollettino). La fase 2 prosegue, mentre le questioni politiche non si placano. L’Inter si prepara alla ripresa degli allenamenti individuali

Coronavirus, Italia e quarantena: calano i positivi. Ok guariti, fase 2 continua

L’emergenza Covid-19 nel nostro Paese è entrata nella fase 2. In attesa di capire l’impatto delle riaperture sui contagi, oggi si registra un brusco calo. Sono 1513 in meno i positivi in Italia, con un buon aumento di guariti: 2352 nelle ultime 24 ore. Risalgono lievemente i decessi: 236 in un giorno, ma neanche una vittima in ben 6 regioni. Si conferma il trend in calo nelle terapie intensive.

Coronavirus: fase 2 anche per l’Inter. Verso gli allenamenti

Le polemiche non sono mancate nell’ultimo periodo, ma il calcio sembra pronto ai primi passi per la ripresa. L’Inter ha effettuato tutti i controlli sanitari dovuti e da domani dovrebbero riprendere gli allenamenti individuali (qui i dettagli). Anche queste sembrano manifestazioni della fase 2, ma non bisogna avere fretta o pensare di esserne usciti. Il personale nerazzurro, come tutti i cittadini, si prepara con la massima cautela: primi passi, senza corse o strappi.