Coronavirus, Italia e quarantena: bandiere a mezz’asta. 837, ma plateau

Coronavirus, Italia e quarantena – 31 marzo: è una giornata di cordoglio per tutta la Nazione, ma i morti sono ancora tanti (qui il bollettino). Buoni segnali, invece, dalla curva dei contagi. Gli esperti sono convinti: non si può parlare di un vero e proprio picco, ma di plateau

Coronavirus, Italia e quarantena: siamo al plateau, ma occorre restare cauti

Il Covid-19 ha preso in ostaggio l’Italia e il Mondo, insinuandosi nei rapporti inter-umani e nelle abitudini di tutti noi. Soprattutto causando un gran numero di morti e contagi. Oggi nel nostro Paese è stato un giorno di cordoglio, silenzio e emozione. Un minuto in cui piombare a piedi uniti nel dramma che stiamo vivendo e riflettere. Un minuto in cui ripensarci distanti, ma uniti e andare avanti nella lotta al Coronavirus. Con il senso di un popolo costretto in casa o nei centri ospedalieri, ma pronto a ripartire. Bandiere a mezz’asta, ma nessuna resa: l’Italia non si arrende nella battaglia al virus.

Coronavirus rallenta, a casa almeno fino a Pasqua. Plateau, ma tutti attenti!

Gli esperti lo stanno ripetendo a gran voce: siamo al plateau. Per settimane si è atteso e parlato di un vero e proprio picco a cui sarebbe seguita la discesa, ma potrebbe non esserci mai. O meglio, è più corretto parlare di un appiattimento della curva che precede la diminuzione crescente dei contagi. Il rallentamento, quindi, è concreto, ma sarà davvero importante solo se tutti resteremo a casa. In questa fase, infatti, e almeno fino a Pasqua, è necessario rigore nei comportamenti. Sacrifici e cambio di abitudini da dilatare nel tempo, ma solo così è possibile contenere il Coronavirus, in Italia e nel Mondo.