Coronavirus, Italia e quarantena: 67% a casa. Lockdown fino al 3 maggio?

Coronavirus, Italia e quarantena – 9 aprile: i dati relativi ai contagi non possono lasciare tranquilli (qui il bollettino). Ancora alto il numero di guariti, ma l’intera Nazione piange i tanti deceduti. Giuseppe Conte va verso l’estensione del lockdown fino al 3 maggio

Coronavirus, Italia e quarantena: Contagi ancora alti. Due dati positivi

La curva del contagio non mostra ancora cali decisi. Bisogna mantenere la guardia alta: la battaglia al Coronavirus in Italia e nel Mondo non è ancora vinta. Rispetto a mercoledì, sono 1615 i malati in più, ancora troppi. Come il numero drammatico di decessi: altri 610 morti in 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Ci sono comunque due dati positivi: ormai il 67% dei pazienti è a casa. Alto anche il numero di guariti: oggi, infatti, i pazienti che hanno sconfitto il Covid-19 sono 1979 in più.

Coronavirus: misure restrittive prolungate fino al 3 maggio

Alla luce degli ultimi dati, ancora preoccupanti, secondo il Governo è prematuro pensare a una riapertura. Giuseppe Conte è pronto a prolungare le misure restrittive fino al 3 maggio. L’indiscrezione arriva dopo l’incontro con i Sindacati e indica la prudenza che l’Italia dovrà tenere in questa fase. Per martedì, invece, dovrebbe arrivare il nuovo decreto di aprile. Segno di una Nazione ancora in piena battaglia: i sacrifici non vanno vanificati. Occorrono ancora alcune settimane di rigore per contenere il Coronavirus in Italia.