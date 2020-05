Coronavirus, Italia e quarantena: 300, luce o weekend? Serie A: le date

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 25 maggio: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano un netto calo dei nuovi positivi. Il dato, però, essendo lunedì, va contestualizzato nel numero di tamponi effettuato di domenica. Intanto emergono nuovi dettagli sulla ripresa della Serie A e della Coppa Italia

Coronavirus, Italia e quarantena: pochi nuovi casi, ma pochi tamponi?

La corsa del Covid-19 in Italia, alla luce dei dati di oggi, sembra sempre più lenta. Sono 300 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, numero ancora più basso rispetto al trend della settimana appena trascorsa. Il dato, però, va contestualizzato rispetto ai tamponi effettuati. Analizzando le tabelle dei contagi riscontrati, infatti, è facile individuare quasi ogni lunedì un numero più basso di nuovi positivi rispetto agli altri giorni della settimana. Ciò è dovuto molto probabilmente al numero inferiori di tamponi effettuati e processati di domenica. Resta sotto i 100, invece, il numero di nuovi decessi (+92).

Coronavirus: calcio verso la ripresa. Le date della Serie A

Il calo dei casi di Covid-19 non deve comunque invitare a minimizzare le precauzioni. Vale anche per il calcio e la Serie A, che intanto si preparano a ripartire. La settimana appena iniziata dovrebbe portare il nuovo calendario per terminare la stagione (qui i dettagli). Giugno e luglio, in linea generale, dovrebbero essere dedicate al campionato e Coppa Italia (finale il 2 agosto?), mentre ad agosto spazio alle coppe europee. In particolare, si spinge per la ripresa al 13 giugno, mentre la chiusura potrebbe avvenire il 26 luglio. Programmi e valutazioni: ma giorno dopo giorno, la difficile ripresa sembra sempre più concreta.