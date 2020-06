Coronavirus, Italia e quarantena: 178, sempre piÃ¹ giÃ¹. Serie A: date ufficiali

Coronavirus, Italia e quarantena: 178, sempre più giù. Serie A: date ufficiali

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 1 giugno: il nuovo mese inizia con dei dati decisamente positivi e in ribasso rispetto a quelli delle ultime settimane (qui il bollettino). Dopo tanta attesa, sono finalmente arrivate le date ufficiali per l’Inter e tutta la Serie A

Coronavirus, Italia e quarantena: contagi sempre più bassi

Ad ormai due settimane dalle ultime e più importanti riaperture, la corsa del Covid-19 in Italia sembra sempre più lenta. Sono, infatti, solo 178 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato in netta diminuzione. Probabilmente incide anche il numero di tamponi che statisticamente è più basso nei weekend, ma dati così non si registravano dal 26 febbraio. Sono, invece, 60 il numero di decessi registrati: ampiamente sotto la soglia di 100.

Coronavirus e Serie A: habemus calendario

Polemiche, proposte e tanta incertezza: la ripresa della Serie A, però, è ormai realtà. In attesa di rivedere tutte le squadre in campo, è arrivato finalmente il calendario di 9 giornate delle 12 rimanenti (qui l’articolo con tutti i dettagli). Ricordiamo che l’Inter dovrebbe riprendere dalla semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, per poi affrontare la Sampdoria nel recupero della 25esima giornata.