Coronavirus, iniziativa solidale di Ernesto Pellegrini: 30mila pasti gratuiti

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, in piena emergenza coronavirus si è distinto per un’iniziativa benefica attiva nel territorio della Lombardia, duramente colpito dal virus. A riportarlo è “Sportmediaset”

SOLIDARIETA’ – In questo momento difficile per l’Italia, bloccata dall’emergenza coronavirus, Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha voluto dare un segnale. L’ex presidente nerazzurro ha deciso di distribuire, attraverso la sua azienda, 30mila pasti a casa degli anziani di 17 comuni lombardi. Si tratta di un gesto che mira a dare aiuto ed assistenza a tutte quelle persone che, bloccate dalla quarantena, non riescono a provvedere a loro stesse in maniera autosufficiente.