Coronavirus in Italia, bollettino 7 novembre: i dati aggiornati sul COVID-19

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a domenica 7 novembre 2021. I dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio, dopo che nel primo periodo si svolgeva la conferenza stampa con Angelo Borrelli (ex capo della Protezione Civile). Ecco il bollettino odierno

DATI 7 NOVEMBRE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 96.987. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 26 persone, per un totale di 132.391 deceduti. Sono invece 4.578.669 i dimessi/guariti, con un incremento di 2.502 rispetto a ieri. I ricoverati sono 3.613 (+48 rispetto a ieri), di questi 398 sono in terapia intensiva (+6). Il totale dei casi di COVID-19 è pari a 4.808.047 di cui 5.822 registrati nelle ultime 24 ore (su 434.771 tamponi effettuati, inclusi quelli rapidi). Le dosi di vaccino fin qui somministrate sono in totale 90.830.635 (di cui 143.705 ieri).

Questo è il bollettino odierno in Italia, con i dati divisi regione per regione.