Coronavirus in Italia, bollettino 3 febbraio: i dati aggiornati sul COVID-19

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022. I dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio attraverso il bollettino emanato ufficialmente dal Governo. Nell’aggiornamento è prevista anche la situazione riguardante la vaccinazione. Di seguito il bollettino COVID-19 odierno

DATI 3 FEBBRAIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 2.328.230, tra cui tre calciatori dell’Inter Women (vedi comunicato). Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 414 persone, per un totale di 147.734 deceduti. Sono invece 8.872.737 i dimessi/guariti, con un incremento di 191.938 rispetto a ieri. I ricoverati sono 20.781 (-293 rispetto a ieri), di questi 1.457 sono in terapia intensiva (-67 rispetto a ieri). Il totale dei casi di COVID-19 è pari a 11.348.701, di cui 112.691 registrati nelle ultime 24 ore (su 915.337 tamponi effettuati, inclusi quelli rapidi). Le dosi di vaccino fin qui somministrate sono in totale 129.155.923 (di cui 377.156 ieri).

Questo è il bollettino COVID-19 odierno in Italia, con i dati divisi regione per regione.