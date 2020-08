Coronavirus in Italia, bollettino 29 agosto: tutti i dati aggiornati

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a venerdì 29 agosto 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio. Ecco il bollettino odierno.

DATI 29 AGOSTO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 23.156. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita una persona, per un totale di 35.474 deceduti. Sono invece 208.224 i dimessi/guariti, con un incremento di 1.322 rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 79, +5 rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 1.247 (5 in meno rispetto a ieri). 266.853 sono le persone che hanno contratto il virus, con un incremento di 1.444 rispetto alla giornata di ieri. Per il quarto giorno consecutivo record di tamponi: 99.108. Di seguito il bollettino con i dati aggiornati regione per regione.