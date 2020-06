Coronavirus in Italia, bollettino 26 giugno: tutti i dati aggiornati

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a venerdì 26 giugno 2020. Tutti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornati come di consueto alle 18.

DATI 26 GIUGNO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 17.638, -665 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita 30 persone, per un totale di 34.708. 890 sono invece i dimessi/guariti, per un totale di 187.615. Aumentano impercettibilmente i ricoverati in Terapia Intensiva: 105 (+2). 239.961 sono le persone che hanno contratto il virus, con incremento di 255 rispetto a ieri. Di seguito il bollettino.