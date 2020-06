Coronavirus in Italia, bollettino 2 giugno: tutti i dati aggiornati

Condividi questo articolo

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a martedì 2 giugno 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa di Borrelli, Capo della Protezione Civile, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni alle ore 18.00. Ecco quelli odierni

BOLLETTINO – In Italia i positivi al Covid-19 attualmente sono 39.893. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 55 pazienti arrivando quindi a 33.530 deceduti. Il numero dei dimessi/guariti oggi è di 1.737 (160.092 in totale). Il numero di ricoverati in terapia intensiva scende di 16 unità, pertanto ora sono 408. Nella giornata di oggi sono stati resi noti gli esiti di 52.159 tamponi, per un totale che tocca i 3.962.292 effettuati. I casi totali in più sono 318 (233.515 il dato complessivo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus). Di seguito il riassunto grafico del bollettino odierno.