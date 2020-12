Coronavirus in Italia, bollettino 14 dicembre: tutti i dati di oggi

Condividi questo articolo

Coronavirus Covid-19

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a lunedì 14 dicembre 2020. I dati relativi alla diffusione della COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio, dopo che nel primo periodo si svolgeva la conferenza stampa con Angelo Borrelli (capo della Protezione Civile). Ecco il bollettino odierno.

DATI 14 DICEMBRE – Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. I deceduti sono 491, per un totale di 65.011. I dimessi/guariti salgono a 1.115.617, con un aumento di 22.456 rispetto al dato registrato nelle scorse 24 ore. I ricoverati ammontano a 30.860, -33 persone rispetto a ieri, dei quali 3.095 in Terapia Intensiva (-63). Dall’inizio della pandemia, il totale dei contagi è arrivato a 1.855.737. Di seguito il bollettino di oggi, con i dati dettagliati divisi regione per regione.