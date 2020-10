Coronavirus, in Belgio la Pro League torna a...

Coronavirus, in Belgio la Pro League torna a giocare a porte chiuse

Jupiler Pro League Belgio logo

Coronavirus, torna l’emergenza sanitaria soprattutto in Belgio con un ulteriore aumento dei contagi. Per questo motivo la Pro League attraverso un comunicato avrebbe deciso ufficialmente di tornare a giocare a porte chiuse.

PORTE CHIUSE – Coronavirus, si torna a giocare a porte chiuse in Belgio, dove la Pro League nella giornata di oggi attraverso una nota pubblicata nel sito ufficiale ha comunicato la chiusura degli impianti sportivi fino a novembre. D seguito il comunicato: “La Pro League prende atto della decisione del Comitato Consultivo per le partite di Pro League, 1A e 1B e U21, che, con effetto immediato, dovranno svolgersi a porte chiuse per le prossime quattro settimane settimane (fino al 19 novembre). La Pro League prenderà ovviamente a cuore queste decisioni insieme ai club. La salute pubblica è ora la massima priorità”.

Fonte: proleague.be