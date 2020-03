Coronavirus, il Sassuolo prolunga la sospensione dell’attivitÃ  sportiva

Coronavirus, il Sassuolo prolunga la sospensione dell’attività sportiva

Con un comunicato ufficiale sul sito della società, il Sassuolo ha comunicato il prolungamento della sospensione di ogni attività sportiva a causa della situazione legata all’emergenza Coronavirus.

SOSPENSIONE – Sembra lontano dal riprendere il calcio in Italia e non solo. Con una nota pubblicata oggi sul sito ufficiale della società, il Sassuolo ha comunicato che, a causa della sospensione dei campionati decisa in seguito all’emergenza coronavirus, ogni attività sportiva della squadra è sospesa: “L’U.S. Sassuolo Calcio, preso atto delle ultime evoluzioni dell’emergenza Coronavirus su tutto il territorio nazionale, vista la sospensione dei campionati, ha deciso di allungare la sospensione di qualsiasi attività sportiva e non presso il Mapei Football Center fino a martedì 24 Marzo”.