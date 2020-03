Coronavirus: il Napoli di Gattuso fissa la ripresa degli allenamenti

Condividi questo articolo

L’emergenza Coronavirus (ultimo bollettino) ha bloccato ufficialmente la Serie fino al 3 aprile. Diversi club hanno fissato la ripresa degli allenamenti dopo quella data. In serata, tramite il suo sito il Napoli ha comunicato ufficialmente quando gli azzurri di Gattuso riprenderanno ad allenarsi.

RIPRESA FISSATA – In corsa per un piazzamento in Europa e negli ottavi di Champions League, il Napoli di Gennaro Gattuso è tra la squadre più bisognose di capire quando si tornerà a giocare. La Serie A è ferma ufficialmente fino al 3 aprile, mentre le competizioni europee sono sospese fino a data da destinarsi. Ciononostante, gli azzurri hanno pubblicato un comunicato per annunciare quando riprenderanno gli allenamenti agli ordini di mister Gattuso. Ecco il contenuto: “La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina”.