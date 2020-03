Coronavirus, il Brighton (Premier League) annuncia un caso positivo

Condividi questo articolo

Nuovo caso di Coronavirus in Premier League. È nel Brighton, che ha comunicato la positività di un suo giocatore pur senza voler svelarne l’identità. Nei Seagulls sono in rosa due ex Inter.

IL CASO – Tre giocatori del Brighton, formazione di Premier League, hanno effettuato i test per il Coronavirus avendo manifestato sintomi. Nei risultati, ricevuti dal club, uno di questi è apparso positivo e ora sta effettuando i trattamenti del caso. Lo ha dichiarato il Chief Executive del club inglese, Paul Barber, in una lunga conferenza stampa pubblicata sul sito ufficiale della società, dove è apparso in videoconferenza assieme al manager Graham Potter. Il dirigente ha comunque tenuto a far sapere che i giocatori hanno svolto i test solo una volta che i sintomi sono emersi, e che il positivo (del quale non è noto il nome) è comunque in buone condizioni di salute. Nel Brighton giocano due ex Inter: Martin Montoya ed Ezequiel Schelotto.