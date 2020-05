Coronavirus, il Belenenses riprende gli allenamenti e scopre nuovo positivo

Nuovo caso di Coronavirus (Covid-19) in Portogallo, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” positivo un giocatore del Belenenses.

NUOVO CASO – Il centrocampista sudafricano Sphephelo Yayà Sithole della primavera del Belenenses è risultato positivo al test Coronavirus. Più volte il calciatore si è allenato con continuità agli allenamenti della squadra. Il ragazzo inoltre non presentava alcun sintomo, e si trova in buone condizioni fisiche. Il Belenenses però ha ripreso ad allenarsi già da una settimana, saranno necessari dunque altri tamponi per il resto della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport.